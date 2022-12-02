هجوم إلكتروني يعطل موقع الجيش السويدي لفترة وجيزة

تسبب هجوم إلكتروني في تعطيل الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة السويدية لنحو 10 دقائق أمس الخميس.



وقال مسؤولون سويديون، اليوم الجمعة، إن مثل تلك الهجمات الإلكترونية على هيئات حكومية سويدية أمر شائع، لكن من النادر أن يكون لها تأثيرات كبيرة.



ووفقا للقوات المسلحة السويدية، تم صد الهجوم بشكل سريع نظرا لنجاح الإجراءات الدفاعية.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السويدية بيدر أولسون، في بيان، إن "الحادث لم يؤثر على القوات المسلحة".



وأضاف أن التأثير الوحيد كان عدم قدرة المستخدمين على الوصول للموقع الإلكتروني لفترة وجيزة.



ورفضت القوات المسلحة السويدية التعليق عمن قد تكون الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم، مشيرة إلى مخاوف أمنية.