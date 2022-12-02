كشف عبد الناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، تطورات أزمة إعطاء الحقن في الصيدليات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «يتم دراسة أزمة الحقن لاتخاذ الحل المناسب»، مشيرا إلى أن الصيدلي كان يعطي الحقن عرفا، وليس بالاستناد إلى القانون.

وتابع «يجب وجود تعديل في التشريع يمنح الصيدلي الحق في إعطاء الحقن»، مشيرا إلى أن قانون العقوبات يجرم جرح الجسم البشري إلا عن طريق مهنة الطب.

وأضاف «في القانون الحالي عقوبة منح الصيدلي للحقن يصل إلى السجن»، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل بشأن أزمة الحقن سوى التعديل التشريعي أو صدور قرار وزاري.

