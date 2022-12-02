الخارجية الإندونيسية: نواصل دعم أفغانستان رغم عدم الاعتراف بعد بحكومة طالبان

أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الجمعة، أن إندونيسيا سوف تواصل دعم أفغانستان والمرأة هناك رغم أنها لم تعترف بشرعية حكومة طالبان منذ توليها السلطة في أغسطس 2021.



وقال المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ والشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية عبد القادر جيلاني -خلال مؤتمر صحفي اليوم في جاكرتا، ونقلته وكالة أنباء انتارا الإندونيسية - "حتى الآن، لم نعترف أبدًا بأي اعتراف رسمي، لم تعترف أي دولة في العالم صراحةً بحركة طالبان"، موضحا أنه على الرغم من أن إندونيسيا لم تعترف بحكومة طالبان، إلا أنها تواصل استخدام الأساليب البناءة للمساعدة في عملية إعادة الإعمار في أفغانستان.



وأضاف أن إندونيسيا ستستضيف المؤتمر الدولي حول تعليم المرأة الأفغانية (ICAWE)، والذي يهدف إلى زيادة الدعم الدولي لتعزيز تمكين المرأة في قطاع التعليم في أفغانستانـ موضحا أن تعليم النساء والأطفال الأفغان يشكل تحديًا خطيرًا بسبب القيود التي تفرضها طالبان.



ولفت إلى أن "الحكومة الإندونيسية تعتقد أنه لا توجد تنمية بدون الدور المناسب للمرأة. لذلك، من المهم بالنسبة لنا تنظيم المؤتمر الذي يشكل دليلا ملموسا على (دور) إندونيسيا في تشجيع السلام في أفغانستان".



وتعقد إندونيسيا المؤتمر في إقليم بالي في وقت لاحق من هذا الشهر حيث أكدت عدة دول من بينها قطر وباكستان ونيوزيلندا والنرويج والإمارات العربية المتحدة وبعض المنظمات الدولية حضورها في المؤتمر.