البرلمان الألماني يمرر قانونا مثيرا للجدل يسهل حصول الأجانب على الإقامة

بعد جدل حاد بين الائتلاف الحاكم الألماني والتحالف المسيحي المعارض، أقر البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الجمعة ما يسمى بـ"فرص حق الإقامة".

ويهدف القانون الجديد إلى توفير فرص للأجانب المندمجين جيدا ويعيشون في ألمانيا منذ عدة سنوات دون وضع آمن.

وبموجب القانون الجديد، فإن أي شخص عاش في ألمانيا لمدة خمس سنوات حتى 31 أكتوبر 2022 ولم يرتكب جريمة، سيمنح مهلة 18 شهرا لتلبية متطلبات الحصول على إقامة طويلة الأجل، والتي تشمل - على سبيل المثال - إجادة اللغة الألمانية وتأمين مصدر للرزق.

وصوّت 371 نائبا لصالح مشروع القانون في تصويت بنداء الأسماء اليوم الجمعة، وعارضه 226 نائبا، وامتنع عن التصويت 57 نائبا.

ومن حيث المبدأ يتمسك القانون بعدم منح تصريح الإقامة إلا إذا تم توضيح هوية المتقدم. ومع ذلك يوفر القانون أيضا هذه الإمكانية إذا كان الأجنبي "قد اتخذ الإجراءات الضرورية والمعقولة لتوضيح هويته".