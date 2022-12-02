مصادر لـ«الشروق»: فشل انعقاد الاجتماع بين الأطراف السودانية بمنزل السفير السعودي

كشفت مصادر سودانية رفيعة المستوى لـ"الشروق"، عن فشل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم الجمعة، بمنزل السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر.

وأضافت المصادر أن الاجتماع كان مقتصرا على حضور أطراف السلام مني آركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، والدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية، مع وفد من المجلس المركزي للحرية والتغيير، بدعوة من السفير.

وأشارت المصادر إلى أن حضور القيادي بالحزب الديمقراطي الأصل معتز الفحل، وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبدالنبي، أفشل جهود عقد الاجتماع.

من جهته، قال الأمين العام لحزب الأمة القومي السوداني، الواثق البرير، أن الحرية والتغيير وافقت على مبادرة سعودية طُرحت يوم الخميس، لمقابلة قياديين بحركتين وقعتا على اتفاق سلام جوبا ولم توقعا بعد على الإعلان السياسي، وهم الدكتور جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، لكنهم تفاجؤوا باستصحاب أطراف لا علاقة لها بمسار التحول المدني الديمقراطي ولا صلة لها باتفاق، وهو ما رفضته الحرية و التغيير، باعتبار أنها في مرحلة دقيقة من العملية السياسية لن تهدر وقتها في مقابلات مع أطراف لاتؤمن بالتحول المدني الديمقراطي وغير معنية بالإعلان السياسي ولا بالترتيبات المتعلقة بالسلام الشامل مع الحركات المسلحة، وذلك حسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".