بطل الـ«فري ستايل» يزور الغردقة للترويج للسياحة تزامنا مع كأس العالم

استقبلت الغردقة البلوجر الرياضي محمد جمال، Gemmy Freestyler - بطل الفري ستايل، وذلك للترويج للسياحة، تزامنا مع بطولة كأس العالم العالم 2022، والتي يتابعها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية على شواطئ الغردقة عبر شاشات عملاقة أعدتها الفنادق خصيصا لذلك.



وأوضح محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن زيارة محمد جمال، تأتي بهدف تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.



وأوضح الخبير السياحي، أن Gemmy Freestyler بطل مصري عالمي للفريستايل فوتبول، ويمارس مهارات التنطيط بكرة القدم، وقام باستعراضات في عدة دول عالمية قبل وصوله الغردقة.



وبدأ جيمي العمل في صناعة المحتوى الرياضي عام 2019، وهو بطل مصر للفريستايل فوتبول لعام 2021.