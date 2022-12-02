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أسرة برلسكوني تجري محادثات لبيع صحيفة إيل جيورنال

روما (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 3:56 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 3:56 م
تجري أسرة رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني محادثات لبيع صحيفة "إيل جيورنال"، اليومية ومقرها ميلانو، التي برزت بين المحافظين، ابتداء من سبعينيات القرن الماضي.

ويجري مستشارون لرجل الأعمال أنطونيو انجيلوتشي وممثلون عن أسرة برلسكوني اتصالات، بشأن عملية البيع وربما يتم الإعلان عن اتفاق هذا الشهر، طبقا لمصادر، ذات صلة بالقضية، طلبت عدم الكشف عن اسمها، بسبب سرية المحادثات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد وربما يتم تأجيل عملية البيع.

وسجلت الصحيفة، التي تأسست في عام 1974، من قبل الصحفي اندرو مونتانيلي، خسائر بقيمة حوالي ثمانية ملايين يورو(4ر8 مليون دولار) العام الماضي.

وتسيطر على الصحيفة شركة، تحت قيادة باولو، الشقيق الأصغر لبرلسكوني.

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