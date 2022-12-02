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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وصول خرائط المخطط الاستراتيجي العام لمدينة باريس بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مساحة ٢٢١٥ فدانا بنسبة ٤ أفراد بالفدان، وبزيادة قدرها ٧٩٠٪ عن مساحة الحيز القديم.

وأوضحت المهندسة منى محمد، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، أن المخطط يشمل مشروعات تطوير البنية الأساسية والخدمية والمشروعات الاستثمارية الحالية والمستقبلية والرؤية المستقبلية العامة للمدينة.

وأضافت أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لكل مدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى المخطط الإستراتيجي لـ ١٢١ قرية و٤ مدن وجار استكمال مخططات المدن والقرى المتبقية.