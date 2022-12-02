أكد الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، أن العديد من العوامل تتحكم في سعر الذهب محليا وعالميا بسبب الأحداث التي يشهدها العالم، موضحا أن الحرب الروسية الأوكرانية دفعت العديد من الدول والأفراد لاقتناء الذهب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الذهب هو وسيلة للادخار الأمن وليس وسيلة للاستثمار، موضحا أن الاستثمار في مشروع إنتاجي أفضل من الاستثمار في الذهب.

وأشار إلى أن الاستثمار من خلال المشروع الإنتاجي يضمن دخل دوري وأيضا الحفاظ على رأس المال، مؤكدا أن رفع أسعار الفائدة في الفيدرالي الأمريكي دفعت الأسعار العالمية إلى الارتفاع، لافتا إلى أن سعر الصرف للدولار في مصر يتحكم في سعر الذهب محليا.

