بلينكن يؤكد التزام بلاده بتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية مع تايلاند

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، التزام بلاده بتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية والصحية والشعبية مع تايلاند.

جاء ذلك في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني اليوم الجمعة، احتفالا بالعيد الوطني التايلاندي.

وقال الوزير الأمريكي، إن البلدين عززتا العام الماضي من شراكتهما وتحالفهما حيث استضافت تايلاند بنجاح منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، و"عقدنا أول حوار استراتيجي ودفاعي على الإطلاق. وشمل تعاوننا مجالات الطاقة والاستدامة إلى الأمن الإقليمي".

وأضاف أنه مع اقترابنا للذكرى 190 لعلاقتنا الدبلوماسية، تلتزم الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية والصحية والشعبية الموجودة بين بلدينا.

وأشار إلى أنه في العام المقبل، "بينما نعمل معًا لتعزيز تعاوننا من خلال الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ وتنفيذ البيان الأمريكي التايلاندي بشأن التحالف الاستراتيجي والشراكة، نرحب بقيادة تايلاند في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.

وهنأ بلينكن الشعب التايلاندي وتمنى لهم عاما ينعم بالسلام والازدهار.