نشطاء المناخ في ألمانيا يعلنون تنظيم احتجاجات مكثفة بدءا من يوم الاثنين المقبل

أعلنت مجموعة "الجيل الأخير" الألمانية الداعية لحماية المناخ، عن المزيد من الإجراءات المزعجة والأعمال التخريبية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المجموعة، كارلا هينريكس في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "سنزداد مقاومة، ولن تتوقف مقاومتنا حتى بمناسبة عيد الميلاد ولا في العام الجديد".

ويسعى السياسيون الآن إلى التركيز أكثر على هذه المجموعة ولفت الانظار على المستوى الوطني في ألمانيا إلى خطورتها كما اتضح في اجتماع مشترك بين وزراء الداخلية في الولايات ووزير الداخلية الاتحادي اليوم الجمعة في ميونخ.

كان الموضوع طرح أيضا على جدول أعمال البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الجمعة.

وقال وزير داخلية ولاية بافاريا يوآخيم هيرمان (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)، الرئيس الحالي لمؤتمر وزراء الداخلية الألمان، بعد محادثات بين زملائه في الولايات ووزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيسر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) إن من الواضح أن منظمة قوية البناء تقف وراء هذه الأعمال.

وأضاف هيرمان أنه لذلك من المهم تكوين صورة للوضع على الصعيد الوطني.