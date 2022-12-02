مصادر سودانية لـ«الشروق»: اجتماع بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية بمنزل السفير السعودي

كشفت مصادر سودانية رفيعة المستوى لـ"الشروق"، عن انعقاد اجتماع بين وفدي من الحرية والتغيير المجلس المركزي، والحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في منزل السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر، بعد قليل.

وأكدت المصادر أن الاجتماع جاء بدعوة من السفير السعودي علي بن حسن جعفر، لتقريب وجهات النظر بين الكتلتين في إطار محاولات حلحلة الأزمة السياسية الراهنة والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

وأوضحت المصادر، أنه إذا تم الاتفاق اليوم خلال الاجتماع على النقاط محل الخلاف بين الكتلتين سيكون من المقرر التوقيع على الاتفاق الإطاري خلال الأيام المقبلة.