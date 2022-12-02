بريطانيا: 26 ألفا و574 إصابة و451 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا 26 ألفا و574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت 451 حالة وفاة جديدة وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 24 مليونا و251 ألفا و636 كما ارتفعت أيضا حصيلة الوفيات إلى 213 ألفا و36.



وأظهرت البيانات أيضا أنه تم إعطاء 151 مليونا و248 ألفا و820 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.



يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.