 أمريكا تدرج 4 قادة من القاعدة وطالبان باكستان على لائحة الإرهاب - بوابة الشروق
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أمريكا تدرج 4 قادة من القاعدة وطالبان باكستان على لائحة الإرهاب

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 11:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 11:34 ص

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إدراج قادة من تنظيم القاعدة في جنوب آسيا وطالبان الباكستانية على لائحتها للإرهابيين، وذلك في ظل تزايد التحذيرات بشأن أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "إن هذه الخطوة تندرج في إطار الجهود الحثيثة لضمان ألا يستخدم الإرهابيون أفغانستان منصّة للإرهاب الدولي"، مشيرا إلى مواصلة استخدام كل الأدوات ذات الصلة للوفاء بالالتزامات والتأكد من أن الإرهابيين الدوليين ليسوا قادرين على العمل مع الإفلات من العقاب في أفغانستان.

من جانبها، ذكرت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان أن القادة الأربعة مصنفون إرهابيون عالميون، ممّا يجعل القيام بمعاملات معهم جريمة إضافة إلى حظر أي أصول لديهم في البلاد.

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