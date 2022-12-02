الدفاع البريطانية: نقص الذخائر والدعم اللوجيستي يحد من إمكانات روسيا الهجومية

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، أن نقص الذخائر والمواد اللوجيستية يحد من قدرة روسيا على استئناف العمليات البرية الهجومية واسعة النطاق في أوكرانيا.

وأضافت الدفاع البريطانية - في تغريدات على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي - أن انسحاب روسيا من الضفة الغربية لنهر دنيبرو الشهر الماضي، أتاح للقوات المسلحة الأوكرانية فرصا لضرب نقاط لوجستية وخطوط اتصال روسية إضافية.

وأشارت إلى أن الاستخبارات البريطانية توقعت أن يكون هذا التهديد قد دفع اللوجيستيين الروس إلى نقل نقاط الإمداد، بما في ذلك نقاط نقل السكك الحديدية، إلى الجنوب والشرق.

وأوضحت أن الوحدات اللوجيستية الروسية ستحتاج إلى إجراء عمليات تحميل وتفريغ كثيفة العمالة من السكك الحديدية إلى النقل البري، وستظل التحركات على الطرق في وقت لاحق عرضة للمدفعية الأوكرانية.