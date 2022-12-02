شريف يقود هجوم الأهلي أمام الطلائع

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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز.

وضمن تشكيل الأهلي الثلاثي الهجومي محمد شريف وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو.

وفيما يلي تشكيل الأهلي كاملاً..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق – محمد أشرف

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – كريم فؤاد

الهجوم: بورنو سافيو – أحمد عبدالقادر – محمد شريف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 3 مباريات أما الطلائع فله 4 نقاط في المركز الـ 13.

ويتصدر الترتيب حالياً غزل المحلة برصيد 10 نقاط بفارق الأهدف عن فيوتشر الوصيف.