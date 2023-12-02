نائب الأمين العام لحركة الجهاد: لا خيار أمام إسرائيل سوى العودة للتفاوض

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نفى نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إمكانية التفاوض حول الأسرى العسكريين الإسرائيليين إلا بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال إن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى العودة للتفاوض، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية حيث استهدفت مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط أكثر من 240 شهيدا ومئات الجرحى.