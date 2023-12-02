إيران: الضوء الأخضر الأمريكي للإبادة في غزة فضيحة أخلاقية كبيرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن عمليات الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، بضوء أخضر أمريكي، هي فضيحة أخلاقية كبيرة أخرى لواشنطن.

وغرد كنعاني، عبر صفحته على منصة «إكس»: «هناك نحو 200 شهيد و600 جريح في 24 ساعة من الهجمات العسكریة الوحشية للكیان الصهیونی على غزة بعد إنهاء كيان الاحتلال للهدنة التي استمرت 7 أيام، وهي هجمات استؤنفت مجددا بضوء أخضر أمريكي، لتضاف قائمة طويلة أخرى من جرائم الحرب وقتل الأطفال والإبادة، إلى الجريمة المروعة لإبادة أكثر من 16 ألف فلسطيني خلال 48 يوما»، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأضاف أن هذه الجريمة تكشف عن الوجه الحقيقي لحقوق الإنسان الأمريكية أمام العالم.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية حيث استهدفت مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط أكثر من 240 شهيدا ومئات الجرحى.