 سفير مصر بالكويت: الجالية المصرية حريصة على المشاركة بالانتخابات الرئاسية وأداء واجبهم الوطني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفير مصر بالكويت: الجالية المصرية حريصة على المشاركة بالانتخابات الرئاسية وأداء واجبهم الوطني

أ ش أ
نشر في: السبت 2 ديسمبر 2023 - 2:05 م | آخر تحديث: السبت 2 ديسمبر 2023 - 2:05 م
أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت أن الجالية المصرية بالكويت مليئة بالنماذج الوطنية وحب الوطن والانتماء، مشيرا إلى حرص الجالية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأداء واجبهم الوطني والدستوري.

جاء ذلك خلال استقبال سفير مصر بالكويت خلال فعاليات اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج، مواطنا مصريا مريض جاء بسيارة الإسعاف للقيام بواجبة الوطني والإدلاء بصوته الانتخابي.

وحيا السفير أسامة شلتوت روح الانتماء والوطنية في المواطن المصري رغم مرضة وظروفه الصحية الشديدة.

وأكد أن التنظيم الجيد لاستقبال الناخبين ساعد كثيرا على تسهيل حركتهم والادلاء بصوتهم بسهولة.

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