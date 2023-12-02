نائبة الرئيس الأمريكي: ملتزمون بإعادة الفلسطينيين النازحين إلى ديارهم

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، إن بلادها لن تتنازل عن التزامها بشأن إعادة المواطنين الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى الجنوب نتيجة القصف العدواني من قبل إسرائيل، إلى ديارهم.



وأضافت خلال كلمة في مؤتمر صحفي لها، مساء السبت: «يجب أن نميز بين حماس والشعب الفلسطيني، حماس منظمة إرهابية وتعهدت بتكرار أحداث 7 أكتوبر حتى إبادة إسرائيل، لا أمة يمكن أن تعيش مع مثل هذا الخطر، ولهذا ندعم أهداف الجيش الإسرائيلي الشرعية للتخلص من تهديد حماس».



ولفتت إلى أن إسرائيل تدافع عن نفسها ولكن يجب أن تحترم القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل مقتل العديد من الأبرياء الفلسطينيين خلال الصراع، منوهة «بينما تستمر إسرائيل وراء أهدافها العسكرية في غزة، نحن نؤمن بأنها يجب أن تفعل المزيد لحماسة المدنيين الأبرياء، فكلنا نريد أن ينتهي هذا النزاع بأقرب وقت لضمان أمن إسرائيل، والشعب الفلسطيني».



وأوضحت أن بذل الجهود من أجل بناء سلام دائم ستأتي بعد انتهاء الحرب في غزة، حيث أجرت والرئيس الأمريكي بايدن وفريق الأمن القومي، عدة محادثات حول غزة ما بعد الحرب، مضيفة أن جرى الانخراط مع شركاء واشنطن في المنطقة وحول العالم وإشراكهم بهذه المحادثات.