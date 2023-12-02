نتنياهو: الناخبون منحوني تفويضا لقيادة إسرائيل ولا أهتم باستطلاعات الرأي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الناخبين منحوه تفويضًا لقيادة إسرائيل، مشيرًا إلى أنه لا يهتم باستطلاعات الرأي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت: «لن أعمل وفق استطلاعات الرأي اليومية.. فإذا عملنا بهذه الطريقة لن أبقى في منصبي ليوم واحد».

وادعى أن «كل من ينقذ روحا واحدة فكأنما أنقذ البشرية جمعاء».

وأشار إلى أن «بلاده مستمرة في الحرب والقتال بقوة في غزة»، لافتًا إلى «بذل كل ما بوسعه لإنقاذ المحتجزين».

وأكمل خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت: «استعدنا مقاتلينا خلال فترة الهدنة ونعود للضغط على حماس، مقاتلو الجيش والشاباك وأطراف الشرطة يتحلون بالروح القتالية والإيمان»، وفقًا لتعبيره.

ولفت إلى أن «المحتجزين المفرج عنهم خرجوا من الظلام إلى النور ومن العبودية إلى الحرية»، قائلًا إنه تردد كثيرًا قبل اتخاذ القرار الخاص بالموافقة على صفقة التبادل.

وزعم: «تساءلت كيف نتحاور مع الشيطان الذي قتل الناس، لكن في نفس اللحظة كنت واضحًا بأهمية أن نجد طريقة لإنقاذ العشرات من مخالب الشيطان، ولذلك كنت مستعدًا للتنازل».

ولفت إلى إجراء «مفاوضات صعبة تحت النار»، مستطردًا: «أجريت محادثات طويلة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعملنا مع الوسطاء لتحسين الشروط والظروف، ونجحنا في ذلك».

وادعى أن «الاتصال الدائم من الموساد والشباك والجيش مع البيت الأبيض، أدى إلى مضاعفة عدد المحتجزين المفرج عنهم».

واستطرد: «أنجزنا ملف تحرير المحتجزين بسبب الضغط من مقاتلينا الأبطال ومجهودات قمت بها وزملائي، وسنفعل كل شيء لإعادة كل المحتجزين وتدمير حماس ونضمن ألا تشكل حماس خطرًا على إسرائيل