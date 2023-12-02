الري: مصر نجحت في تحقيق طفرة كبيرة بملف المياه خلال قمة شرم الشيخ

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن «العديد من دول العالم تواجه تحديات في المياه، خاصة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن 14 دولة بالمنطقة من أكثر دول العالم التي تعاني من الإجهاد المائي، منوهًا أنه تحد كبير يواجه مصر والمنطقة.

وأشار إلى أن «محدودية الموارد المائية وشح المياه والتغيرات المناخية تؤثر على الجميع»، قائلًا إن تغير المناخ يتسبب في ظواهر جوية متطرفة، إلى جانب ارتفاع منسوب البحر وذوبان الجليد والاحترار العالمي.

وأكمل: «نشهد ظواهر جوية متطرفة تؤثر على قطاع المياه بشكل مباشر في العالم كله، فالعام الماضي شاهدنا الجفاف في أوروبا وأمريكا الشمالية، وصقيعًا للمرة الأولى في البرازيل، وأمطارًا غزيرة في الربع الثاني».

وأشاد بجهود مصر في أنظار المجتمع الدولي لارتباط المياه والمناخ، مستشهدًا بنجاحها في تحقيق طفرة كبيرة في الملف بقمة شرم الشيخ لتغير المناخ «COP27».