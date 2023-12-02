 بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري - بوابة الشروق
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بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري

محسن عشري
نشر في: السبت 2 ديسمبر 2023 - 2:04 م | آخر تحديث: السبت 2 ديسمبر 2023 - 2:04 م
يشهد فرع النادي المصري "النادي الاجتماعي"، وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري.

وأتمت اللجنة القضائية المشكلة للإشراف على أعمال الجمعية العمومية، والمكونة من المستشار خالد الريس، والمستشار إسماعيل حواس، ترتيبات بدء الجمعية، بحضور الجهة الإدارية ممثلة في عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد وقيادات المديرية، واللجنة المشكلة من قبل إدارة النادي المصري تحت إشراف اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي، واللواء محسن شتا مستشار مجلس إدارة النادي للشئون الإدارية، واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الجمعية العمومية إلى الساعة السابعة من مساء اليوم.

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