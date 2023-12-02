أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية نمواً في قيمة تجارة الخدمات بالصين بنسبة 7ر8% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.



وأضافت البيانات، أن قيمة تجارة الخدمات في البلاد تجاوزت 34ر5 تريليون يوان (حوالي 65ر751 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير وحتى شهر أكتوبر من العام الحالي، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



ومن بين الإجمالي، ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 5ر23% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 16ر3 تريليون يوان، بينما انخفضت صادرات الخدمات بنسبة 4ر7% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 18ر2 تريليون يوان.



وحافظت تجارة الصين في الخدمات كثيفة المعرفة على نمو مطرد خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفعت بنسبة 9ر8% على أساس سنوي إلى حوالي 23ر2 تريليون يوان.



كما سجلت الخدمات المتعلقة بقطاع السفر انتعاشاً ملحوظاً في الفترة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر من العام الحالي، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة في هذا القطاع بنسبة 7ر71% مقارنة بالعام الماضي إلى أكثر من 18ر1 تريليون يوان.

وزادت الصادرات والواردات من خدمات السفر بنسبة 8ر53%، و2ر73% على أساس سنوي، على التوالي، بحسب البيانات الصادرة.