وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق والمحال ومنافذ البيع بمختلف قرى ومراكز المحافظة؛ للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها.

وأكد محافظ أسيوط، تحرير 200 محضر تمويني متنوع خلال عدة حملات بقرى ومراكز المحافظة.

وأسفرت عن تحرير محاضر في قطاع المخابز وفي قطاع الأسواق، وكانت عبارة عن عدم إعلان عن الأسعار وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتمت هذه الحملات تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء، وبالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وبين أن مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز، تابعت فتح منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة بأسعار مناسبة للمواطنين، والتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لفتح بعض المنافذ بأحياء شرق وغرب مدينة أسيوط، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز والأحياء ومنافذ أمان ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ضمن مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية وتوفرها بكميات كبيرة بالأسواق.

يذكر أن محافظ أسيوط، أعلن ـ في وقت سابق ـ تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة؛ لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء؛ لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".