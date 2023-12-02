إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال هجوم مستوطنين على بلدة قراوة بني حسان

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أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص الحي، خلال هجوم المستوطنين في بلدة قراوة بني حسان في الضفة الغربية، لافتة إلى نقلهم إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين أحرقوا منزل المواطن شاهر مرعي، ومركبة أحد المواطنين، واعتدوا على عدة منازل في منطقة «الرأس» غرب البلدة، قبل أن يتصدى لهم الأهالي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء السبت، أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه المواطنين خلال تصديهم للمستعمرين.

في السياق، أصيب، عدد من المزارعين برضوض، خلال هجوم للمستعمرين على مزارعين في قرية ياسوف شرق سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين هاجموا المزارعين خلال تواجدهم في أراضيهم، واعتدوا عليهم حيث أصيب أربعة منهم برضوض، وسرقوا هواتفهم النقالة وبطاقاتهم الشخصية.