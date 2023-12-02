تموين الإسكندرية: حملات متزامنة لمتابعة أسعار السكر ببرج العرب والعجمى

وجه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيان اليوم السبت، الأجهزة الرقابية بالمديرية بشن حملات متزامنة على الأسواق ومتابعة أسعار السكر في الأسواق والمحال التجارية ببرج العرب والعجمى.



وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إلى ضبط عدد من المحال التجارية يبيع كيس السكر بأزيد من 27 جنيها ومحو سعره الأصلي، مكلفا الأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.



وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.