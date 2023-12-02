علق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، على الأحداث الجارية في غزة وما يشهده القطاع من عدوان إسرائيلي غاشم، قائلًا إن هناك مؤامرة تحاك ضد مصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حذر من تحول الأزمة الحالية في مسرح العمليات إلى أزمة إقليمية.



وأكد الوقوف مع القيادة السياسية والدولة؛ للحفاظ على المصالح الوطنية التي تحرص القيادة على حمايتها، معربًا عن أمنياته في أن يزيل الله الغم والهم عن البلاد العربية كلها.



وتطرق بالحديث عن الانتخابات الرئاسية، بقوله إنه تابع الموقف منذ اليوم الأول لانطلاق الانتخابات في الخارج وإدلائه بصوته في دولة الإمارات، مؤكدًا أن «الموقف مشرف للغاية وأن المصريين لديهم إحساس عالٍ ببلدهم وقيادتهم».



وقال إن «دولة الإمارات تحمل كل معاني التقدم وكل أسباب الرقي والحفاظ على الهوية العربية، من خلال اتصالهم دائمًا بالأشقاء العرب وعلى رأسهم مصر».



واستطرد: «لا تشعر أنك خارج بلدك ووطنك، فهم يعبرون دائمًا عن تقديرهم لمصر وتاريخها وخدماتها على مستوى المنطقة بالكامل وفخرهم بقيادتها، تحية لدولة الإمارات وقيادتها وأبنائها الذين يقفون مع المصريين في كل المواقف».





