الرئيس التركي يتوجه إلى اليونان للمساعدة في إصلاح العلاقات بين البلدين

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيتوجه إلى اليونان في 7 ديسمبر للمساعدة في إصلاح العلاقات بين الجارتين.

وأضاف أردوغان في رحلة عودته من دبي بعد حضوره فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 28": "آمل أن تبدأ حقبة جديدة (بين البلدين)".

وأشار أردوغان إلى أنه سيناقش "الاختلافات في الرأي" وكذلك العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال الزيارة.

وفي الشهر الماضي، قال ميتسوتاكيس إن أثينا تدعم جهود بروكسل لإحياء اتفاق اللاجئين لعام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وكان اتفاق وقف التهريب وتشجيع تركيا على إعادة قبول المهاجرين معلقا منذ عام 2020.

وقال أردوغان في تصريحات نقلها مكتبه: "نحن ذاهبون إلى أثينا بنهج مربح للجانبين" مضيفا أن أنقرة تأمل في "توسيع تعاوننا".

وانتقد أردوغان بشكل منفصل الولايات المتحدة لمبيعات الأسلحة إلى اليونان والتوترات "المتصاعدة" بين الجارتين، في حين قال "إنهم (الولايات المتحدة) لا يسلموننا طائرات إف 16 حتى عندما دفعنا ثمنها".

وكانت أنقرة وأثينا على خلاف بشأن عدد من القضايا الشائكة، بما في ذلك السيادة على جزر بحر إيجه واستغلال موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.