الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة 400 هدف في قطاع غزة منذ استئناف القتال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، مهاجمة أكثر من 400 هدف في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها أكثر من 50 هدفا في خانيونس، جنوبي القطاع، بعد انهيار محادثات لتمديد الهدنة التي استمرت أسبوعا.



وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن "طائرات سلاح الجو أغارت على أكثر من 50 هدفًا في هجوم واسع النطاق على منطقة خانيونس"، وقال إن قواته هاجمت أكثر من 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة في اليوم الأخير، بحسب وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية.



وادعى أن عناصر الفرقة 551 العسكرية قتلوا "إرهابيين"، وفق تعبيره، ودمروا "بنية تحتية لحركة حماس في منطقة بيت لاهيا بنيران الدبابات وتوجيه الطائرات للهجوم من الجو".



وأقر جيش الاحتلال بقصف مسجد ادعى أن حركة "الجهاد الإسلامي" اتخذت منه "مقرا عملياتيا". كما أكد قصف وتدمير "مستودعات أسلحة وبنى تحتية تم استخدامها لإعادة تنظيم العدو"، بحسب قوله.



وأضاف أن قواته البحرية شنت هجمات واسعة جنوبي قطاع غزة، استهدفت "مرسى في خانيونس ودير البلح، وهاجمت أهدافاً عسكرية تابعة لحركة حماس، وبنية تحتية ومعدات تستخدمها القوات البحرية التابعة للحركة".