الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال تشن عمليات قصف بشكل جنوني على قطاع غزة

كشف الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، عن آخر المستجدات في قطاع غزة، بعد انهيار الهدنة المؤقتة بين المقاومة وإسرائيل، والتي أفضت إليها وساطة مصرية قطرية لمدة 7 أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له بفضائية «الغد»، مساء السبت، أن قوات الاحتلال بدأت بعمليات قصف بشكل جنوني على قطاع غزة، وعلى منازل مأهولة بالسكان جرت تسويتها بالأرض على رؤوسهم، منوها بأنه منذ الصباح حتى الآن وصل عدد الشهداء إلى 150، فضلا عن 150 آخرين أمس.

ولفت إلى أنه في المجزرة الأخيرة التي حدثت في حي الزيتون، أوقعت أكثر من 20 شهيدا، فضلا عن ارتكاب الاحتلال مجزرة أخرى بحي الشجاعية، موضحا أن طواقم الدفاع المدني حاولت انتشال 60 شهيدا من تحت ركام المنازل.

وأشار إلى أن هناك أعداد الشهداء هائلة للغاية، وهناك مفقودين بشكل كبير ما زالوا تحت الأنقاض، لم يتمكن الدفاع المدني بغزة بمعداته وإمكاناته انتشالهم، مشددا على أن مجزرة الشجاعية فقط خلفت أكثر من 300 شهيد، وهناك أعداد كبيرة ما زالت هناك صعوبة لإحصائها.

ونوه بأن الاحتلال لم يكتف بهذه المجازر وما زالت الصواريخ تستهدف المدنيين، والآمنين داخل منازلهم، مؤكدا أن الليلة الماضية كانت أكثر دموية على حي الشجاعية، حيث وصل عدد الاستهدافات الإسرائيلية للحي إلى أكثر من خمسة استهدافات، مع الأخذ في الاعتبار أن عمليات القصف طالت كل أنحاء القطاع.

وتابع: «هناك عشرات الشهداء متواجدون على الأرض في مستشفى المعمداني، أغلبهم من الأطفال والصغار استهدفتهم عمليات القصف الإسرائيلي».