مجلس الأمن الدولي ينهي مهمة الأمم المتحدة في السودان

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صوت مجلس الأمن الدولي، لصالح إنهاء مهمته السياسية في السودان.

وصوتت 14 من الدول الأعضاء الـ15 بالمجلس أمس الجمعة لصالح القرار، وامتنعت روسيا عن التصويت، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة.

وشكل مجلس الأمن مهمة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية (يونيتامس) في يونيو 2020 لدعم السودان في الانتقال السياسي للحكومة الديمقراطية.

وأعلنت السودان في يونيو الماضي مبعوث الأمم المتحدة الخاص، الألماني فولكر بيرتيس، شخصا غير مرغوب فيه. وجرى اتهامه بتأجيج الصراع. واستقال المبعوث الخاص في سبتمبر الماضي.

ولطالما رفضت الأمم المتحدة هذا الاتهام، غير أنه قبل أسبوعين، دعت السودان المنتظمة إلى إنهاء عمل بعثة يونيتامس.

ويشهد السودان منذ أبريل الماضي قتالا بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو (حميدتي) في صراع على السلطة.