سفير النوايا الحسنة القطري: أشكر أهلنا في مصر على ما يقدمونه لخدمة شعب فلسطين

أكد غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة القطري، أنه سعيد بوجوده بين الإخوة الفلسطينيين المصابين.

وأضاف "المفتاح": "نيابة عن كل قطري وعربي نقول نحن معكم ونؤمن بكم في الحياة على أرضكم أرض العروبة فلسطين شعب حر وصامد ومعنويات عالية وقادر على خلق مستقبل فلسطين لتعود لمجدها".

وتابع: "خلال وجودي مع المصابين في مستشفى العريش تعلمت منهم الشجاعة والصمود رغم كل ما مر بهم، وربنا يرزقهم الأمن والأمان، وأشكر أهلنا في مصر على كل ما يقومون به لخدمة إخواننا الفلسطينيين".

وقال: "تواجدت في العريش بمرافقه لولوة الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي، واستقبلنا 3 طائرات تحمل 118 طن مساعدات طبية وغذائية التي يحتاجها أخواتنا الفلسطينيين".

وأكمل: "قطر من تاريخ 16 أكتوبر عملت جسرا جويا إلى مطار العريش، وحتى الآن وصلت قرابة 35 طائرة حملت حوالي 1018 طنا وهذا واجب علينا، فضلا عن دور قطر في مجال الوساطة".

ويشار إلى أن غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة القطري، تحول إلى أيقونة افتتاح كأس العالم الذي تم في قطر خاصة، وأنه يعاني من مرض نادر تسمى متلازمة التراجع الديلي، ويشارك في العديد من المساهمات الإنسانية.