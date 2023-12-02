صحة غزة: مستشفيات القطاع فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية

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قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن المستشفيات فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الطواقم الطبية لا تزال تعالج مئات الجرحى وهم يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ والعناية المكثفة وغرف العمليات.

وأشار إلى استهداف الاحتلال وتدميره 56 سيارة إسعاف ما أسفر عن خروجها عن الخدمة.

ولفت إلى تعمد الاحتلال أيضا خنق واستهداف ما تبقى من مستشفيات شمال قطاع غزة لإخراجها عن الخدمة وإرغام سكان شمال القطاع على النزوح إلى الجنوب.

ونبّه بأن الاحتلال يتعمد خنق المنظومة الصحية وإبقائها في حالة انهيار مستمر نتيجة قطع الإمدادات الطبية والوقود.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية حيث استهدفت مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط أكثر من 240 شهيدا ومئات الجرحى.