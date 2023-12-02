رئيس جامعة سوهاج يحث الطلاب على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل ختام معسكر قوافل كلية التربية الرياضية لخدمة المجتمع وزراعة 1000 شجرة مثمرة داخل مقر الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة.

جاء ذلك بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد كمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث،، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، واللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي والدكتورة صباح صابر عميد كلية التكنولوجيا والتعليم الأسبق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب كلية التربية الرياضية.

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تحرص علي المشاركة في المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة مثمرة" التي أطلقها الرئيس السيسي، مشيدًا بمجهودات الطلاب المشاركين في المعسكر، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مثمنا دور كلية التربية الرياضية فى خدمة المجتمع فهي الركيزة الأساسية في الجامعة للعمل الخدمي والعمل التطوعي.

وخلال كلمته حث "النعماني" الطلاب على بذل قصارى جهودهم في خدمة الوطن ورفعته والمشاركة الفعالة والايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن يقفوا وقفة رجال يعبرون فيها عن آرائهم وان يقولوا للعالم أجمع نحن المصريون قادرون على أن نبني مستقبلنا يد بيد وأن نستكمل المسيرة، من أجل الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب المصري، واستكمال مسيرة البناء والتطوير.