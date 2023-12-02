ماكرون: القضاء على حماس بالكامل سيؤدي إلى حرب تمتد 10 سنوات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن تدمير حركة حماس هدف إسرائيلي غير واقعي، لأن ذلك يقود إلى حرب تمتد عشر سنوات.

وأضاف ماكرون، في كلمة له على هامش قمة المناخ المنعقدة في دبي، "إنه قلق للغاية بشأن تجدد الحرب في قطاع غزة"، وأضاف أنه سيأتي إلى قطر للمساعدة في تجديد وقف إطلاق النار الذي سيسمح بالإفراج عن المختطفين، حسبما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية.

ودعا إسرائيل إلى "توضيح أهدافها ضد حماس"، وأشار إلى أن الهدف المعلن المتمثل في "التدمير الكامل لحماس غير ممكن وغير واقعي متسائلا: "هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟ مثل هذه الحرب ستستمر عقدا من الزمن".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "أن الأمن الإقليمي لإسرائيل غير ممكن إذا جاء على حساب حياة الفلسطينيين، وهو ما يؤدي إلى الكراهية والكراهية في الرأي العام وفي المنطقة بأكملها".