جامعة مصرية تبث فيديو بـ5 لغات للمصريين بالخارج للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

أطلق المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر رسالة بخمس لغات للتوعية بأهمية المشاركة السياسية، وتلبية نداء الوطن بالتصويت في الانتخابات الرئاسية بكثافة، وذلك تزامنا مع بدء تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وجاء نص الرسالة التي بثها عبر فيديو بخمس لغات: "من أم الدنيا إلى المصريين في كل الدنيا إلى إخوتنا المصريين في الخارج، ندعوكم لتلبية نداء الوطن، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من أجل أن تبقى راية بلادنا عالية خفاقة، والانطلاق بمصر نحو المستقبل، صوتك مؤثر..انزل شارك".

* الأهداف الكبرى

من جانبه أكد الإعلامي د.حسين حسني الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإعلام، والمشرف العام على تنفيذ الفيديو، أن هناك أهدافا كبيرة وراء فكرة الفيديو الذي تم بثه باللغات "الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية والإيطالية"، أبرزها أن تلبية نداء الوطن بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل المصريين، سواء كانوا يعيشون على أرض مصر أو في أي بقعة بالعالم.

* أصوات عاقلة عابرة للحدود

وأضاف د.حسين: "هناك رسالة أخرى غاية في الأهمية وراء إنتاج الفيديو؛ وهي أن وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن استخدامها كوسيط اتصالي للأفراد والمؤسسات بأن يكونوا سفراء إيجابيين وأصواتا عاقلة وواعية لبلادهم أمام العالم".

* الدور المجتمعي للمؤسسات الأكاديمية

من جانبها أكدت د.أماني كمال عميد المعهد العالي للغات بمدينة الثقافة والعلوم، أن إنتاج هذا الفيديو بالتعاون المثمر مع المركز الإعلامي، يأتي كترجمة فعلية للدور المجتمعي للمؤسسات الأكاديمية في نشر الوعي، وهو الدور الذي تولي له وزارة التعليم العالي بقيادة د.محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي أهمية كبيرة.

وتنفذ المعاهد العشرة بالمدينة في 6 أكتوبر، وشيراتون بمصر الجديدة خلال الفترة الحالية سلسة من المؤتمرات والندوات، بهدف تنمية الوعي بأهمية المشاركة السياسية والتفاعل الإيجابي مع الاستحقاق الوطني الخاص بالانتخابات الرئاسية، والتي كان أحدثها استضافة مؤتمر "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحسب المركز الإعلامي لمدينة الثقافة والعلوم.

وجاء ذلك بحضور أربعة نواب بمجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية ولفيف من أعضاءها، إضافة لعقد عدد من الندوات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات في الشأن ذاته، وأخرى يتم خلالها استضافة العديد من نواب البرلمان والخبراء السياسيين والشخصيات العامة المؤثرة، لرفع الوعي لدى الطلاب.

وأشار المركز الإعلامي، إلى أن مدينة الثقافة والعلوم تنفذ خطة استراتيجية منذ سنوات، يأتي في مقدمتها التفاعل عمليا مع المبادرات الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل حملة "100 مليون صحة"، ومبادرة "اتحضر للأخضر" في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة الخاصة برؤية مصر 2030، و"منتدى شباب الجمهورية الجديدة" والعديد من المبادرات الوطنية مثل مباردة "تصدوا معنا"، التي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، بهدف محاربة الشائعات والارتقاء بالوعي لدى الشباب، إلى جانب تنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية التي تهدف إلى مكافحة الفكر المتطرف بالتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف.