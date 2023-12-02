دافوس يطلق تحالف يدعم الزراعة المستدامة في قمة المناخ cop 28

أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، اليوم السبت، في قمة المناخ كوب 28، بدعم من حكومة الإمارات العربية المتحدة، جنبًا إلى جنب مع أكثر من 20 شركًا وبحثيًا شريكًا في قطاع الغذاء، تحالف المحركين الأولين من أجل الغذاء.



وتستخدم المبادرة القوة الشرائية المجمعة للمنتجات الزراعية المنتجة على نحو مستدام من أجل تسريع اعتماد الزراعة المستدامة والابتكارات والتمويل الانتقالي.



وتمثل النظم الغذائية أكثر من 30% من الانبعاثات العالمية، وهي حاسمة في تحقيق اتفاق باريس والحد من الاحترار العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. وبالتالي، فإن تجميع الطلب على السلع الزراعية المنتجة على نحو مستدام والخفيضة الانبعاثات يمكن أن يعجل بالتحول إلى الصفر الصافي للتحولات الإيجابية في الطبيعة في النظم الغذائية.



وسترسل الشركات العالمية الرائدة، من خلال تحالف أول محركي الأغذية، إشارات عن الطلب لتحفيز تسريع واعتماد أساليب زراعية وابتكارات صديقة للبيئة، وستساعد هذه الشراكة الجماعية بين القطاعين العام والخاص على إزالة مخاطر الاستثمارات الأولية في نظم إنتاج أغذية أكثر استدامة.



ويضم ائتلاف المحركين الأوائل من أجل الأغذية شركات رائدة من شركات متعددة الجنسيات وإقليمية ذات قوة شرائية كبيرة، وشركاء في سلاسل القيمة، ومنظمات زراعية وشركاء في البحوث إلى جانب الحكومات من أجل تحسين النظم الغذائية القائمة.



وتهدف المبادرة الجديدة إلى التعجيل بأساليب وتكنولوجيات الزراعة والإنتاج المستدامين عن طريق زيادة الطلب الجماعي على السلع الزراعية المنخفضة الكربون، وسيفعل ذلك من خلال قوة الطلب الإجمالي، بهدف تحقيق قيمة مشتريات مشتركة للسلع الأساسية المنخفضة الكربون تتراوح بين 10 و20 مليار دولار من أعضاء التحالف، ويبلغ مجموع إيرادات الشركات الشريكة المشاركة حاليا في التحالف 2.1 تريليون دولار، مع عملياتها على الصعيد العالمي.



والأعضاء المؤسسون لتحالف المحركين الأولين للأغذية هي الشركات الرائدة التي تدرك الحاجة إلى ممارسات وابتكارات أكثر استدامة في نظم إنتاج الأغذية.



وابتداء من منتصف ديسمبر 2023، سيعمل المنتدى الاقتصادي العالمي والشركات والحكومات المشاركة معا لتحديد الالتزامات المتعلقة بالطلب والسبل اللازمة لدعم وتعبئة النظام الإيكولوجي للتمكين من هذا التحول، ومن المتوقع أن ينشر التحالف نتائجه الأولية للعمل التعاوني في صيف عام 2024.