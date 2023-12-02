رئيس جامعة الوادي الجديد يلتقي مدير مكتبة الإسكندرية لتفقد تجهيزات بعض المباني

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور أحمد عبدالله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد الوهاب جودة الحايس رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب، والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد فاروق الحسيني عميد كلية الصيدلة، والدكتورة هند أشرف المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، وذلك على هامش زيارتهم لجامعة الوادي الجديد للمشاركة في الندوة التثقيفية الكبرى بعنوان "الأسس الأخلاقية لبناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة".

وأكد طنطاوي، تقديم درع الجامعة للدكتور أحمد زايد، والدكتور عبد لوهاب جودة الحايس تقديرًا لدورهم الرائد في خدمة قضايا المجتمع بمصر.

وأشار إلى أنه تم تفقد تجهيزات وإنشاءات لمباني كليات الجامعة التي تساهم في خدمة المجتمع، بجانب تفقد مركز الحفريات الفقارية والاكتشافات العامية لعظام الديناصورات، والزواحف البحرية التي تم اكتشافها بمناطق متفرقة من الوادي الجديد من خلال فرق بحثية مشتركة مع عدد من الجامعات المصرية.