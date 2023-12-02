يحاول رجل عبثا حبس دموعه وهو يحمل جثمانا صغيرا في كفن أبيض، وقربه تبكي نساء أطفالهن، بينما يؤدي رجال صلاة الجنازة في مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة.



غصّت مشرحة المستشفى في مدينة خان يونس مجددا بشهداء القصف البري والجوي والبحري، بعد اسـتئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غـزة، بعدما انتهت الهدنة الإنسانية صباح الجمعة.



• الاحتلال كان يلقي علينا المناشير ويطالبنا بمغادرة بيوتنا



وقالت جمانة سعد عبد الغني مراد، التي نزحت مع عائلتها من مدينة غزة الى مدرسة خالد الحسن في خان يونس حيث أقاموا بخيم موقتة: "فجأة بدأ القصف. كان ابني محمد يحاول إخراج النساء والأطفال من خيمتنا".



وأضافت جمانة التي ارتدت ملابس سوداء اللون وغطت رأسها بغطاء مزين بألوان زاهية لوكالة "فرانس برس": "ذهب لينقذ الناس، صار قصف ثاني، أصيب بشظية قاتلة في رأسه".



وتابعت: "نحن من النازحين من الشمال، جيش الاحتلال قال إن الجنوب آمن، كان يلقي علينا المناشير يوميا يطالبنا بمغادرة بيوتنا، الآن قتلوا ابني محمد الذي كان حنونا، هو ابني وأخي وحبيبي. كنت أشكي له همومي".



• اوقفوا الحرب



إلى جانبها، صرخت ابنتها جوان بأعلى صوتها مستنجدة بالله "يا رب.. ارمِ الصبر على قلبي يا الله"، قبل أن تضيف "أخي لم يفعل شيئا، ذهب لينقذ الناس".



وتابعت بلهجة متوسلة مكسورة "أمانة عليكم.. أمانة عليكم أن توقفوا الحرب"، لتسأل من دون أن توقف النحيب "أي صواريخ هذه وأي سلاح هذا الذي يستخدمونه؟.. حرام..".



وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.



وبعد أكثر من سبعة أسابيع من قصف إسرائيلي مدمّر، سرت هدنة إنسانية حيز التنفيذ لسبعة أيام، لكنها انتهت صباح الجمعة الماضي من دون اتفاق على تمديدها.



• جثامين واحدا تلو الآخر



وغير بعيد من العائلات الثكلى، كان أفراد طاقم المستشفى يخرجون الجثامين واحدا تلو الآخر وقد لفّت بأكفان أو أكياس بيضاء اللون، لدفنهم بسرعة بسبب اكتظاظ الجثث وانقطاع الكهرباء التي تؤثر على ثلاجات المشرحة.



أمام المستشفى، تجمّع رجال لإقامة مراسم تشييع لأحبائهم، وقد نمت لحاهم وبدا عليهم الحزن والوجوم.



• جثامين مرصوصة بجوار بعضها



رصفت ثلاثة جثامين جنبا الى جنب، وجاء الرجال بعربة صغيرة عليها جثامين رضّع، وحمل أحدها أب يغالب دموعه ووضع بهدوء الجثمان الذي لفّ بالقماش بجانب جثمان رجل لفّ أيضا بدوره بالأبيض.



واصطف قرب الجثمانَين عدد من الأشخاص الذين بدا عليهم الإعياء والتعب، وأدوا صلاة الجناة على الرضيع والرجل.



وعند درج المستشفى حيث وضعت ثلاثة جثامين، انحنى رجل وكشف وجهه والده المغطى بالدم وقبّله قائلا "الله يرحمك يابا"، فيما جلس شقيقه القرفصاء بجانبه يبكي بصمت وهو يمسد رأسه.



وبجانب جثمان آخر انحنت امرأة ارتدت الأسود لتكشف وجه ميت يخصّها وتبكي، من دون أن تقوى على الوقوف بمفردها عندما حمل رجال الجثمان لتشييعه، فقامت نسوة ورجال آخرون بمساعدتها.



وكتبت أسماء القتلى على الأكفان البيضاء، بينما قام رجال بوضعهم على حمالات طبية ووضعهم في مركبات مدنية لنقلهم الى المقبرة، في حين كان آخرون يتجهزون لوداع قتلى آخرين.





