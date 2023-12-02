الوكرة يتعادل مع الغرافة في الدوري القطري

أوقف الوكرة انتفاضة مضيفه الغرافة في بطولة دوري نجوم قطر لكرة القدم، بعدما تعادل معه 1 / 1، اليوم السبت، في المرحلة العاشرة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز قطر 3 / 2 على معيذر.

وبادر دالا جيلسون بالتسجيل لمصلحة الوكرة في الدقيقة 30، غير أن النجم الجزائري المخضرم ياسين براهيمي منح التعادل للغرافة في الدقيقة 67.

ورغم التعادل، انفرد الغرافة، الذي فاز بمبارياته الأربع الماضية، بصدارة الترتيب بصورة مؤقتة، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه السد، الذي خاض 8 لقاءات فقط.

في المقابل، رفع الوكرة رصيده إلى 18 نقطة بعد خوضه 8 مباريات.