تقارير: بدء المحادثات حول تسوية أزمة كتالونيا في سويسرا

أفادت تقارير إعلامية، بأن ممثلين عن حزب العمال الاشتراكي الحاكم في إسبانيا والحزب الانفصالي الكتالوني "معا لأجل كتالونيا" الذي يرأسه زعيم الانفصاليين الكاتالونيين كارلس بويجديمون، بدأوا محادثات سرية في سويسرا، اليوم السبت، حول سبل تسوية الصراع القائم منذ فترة طويلة.

وشوهد مفاوضون من الجانبين يصلون إلى جنيف أمس الجمعة، ولكن لم يتم التأكد من إذا كان بويجديمون سيشارك بنفسه في الاجتماع.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تلك المحادثات من قبل أي من الجانبين، كما لم يتم الكشف حتى عن المكان المقرر لعقد المحادثات، وفقا لتقارير لمحطة "آر تي في إي" الإذاعية الحكومية الإسبانية وصحيفة "آل بايس".

ووافق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على إجراء المفاوضات من أجل ضمان الحصول على أصوات حزب "معا لأجل كتالونيا" بزعامة بويجديمون في البرلمان في مدريد، من أجل إعادة انتخابه قبل نحو أسبوعين.