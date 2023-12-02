حماس: المقاومة جاهزة لكل سيناريوهات الحرب وستنتصر قولا واحدا

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، إن «المقاومة مستعدة لكل السيناريوهات؛ الحرب الجوية أو البرية أو الدخول لكل الشوارع والأزقة».



وأضاف خلال لقاء لفضائية «الجزيرة»، مساء السبت، أن «الشعب الفلسطيني مؤمن برسالة المقاومة المقدسة والجدية»، مشيرًا إلى أن الشعب لم يكن ليتحمل تلك التضحيات لو هناك انفصام بينه وبين المقاومة.



وتوجه برسالة إلى الشعب الفلسطيني ودول العالم: «لا خوف أو قلق على المقاومة، المقاومة بخير وسننتصر قولًا واحدًا».



وأشار إلى أن عنوان البحث عن جيش الاحتلال خلال الفترة المقبلة سيكون «كيف يمكن لهذا الجيش أن يتخلص من المأزق والمستنقع الذي وقع فيه، وليس ماذا بعد حماس وماذا بعد الحرب».



ولفت إلى أن مخطط التهجير القسري فشل منذ الأيام الأولى للعدوان على غزة، منوهًا أن «مخطط التهجير كان معدًا للضفة الغربية ويقوده وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير».



وأكمل: «في الأيام الأولى للحرب كانت هناك رغبة حقيقية وجادة وجامحة للاحتلال - مؤيدا بالولايات المتحدة – بنقل شعب غزة إلى مصر لكن صمود الشعب والموقف العربي المقدر من مصر برفض التهجير أفشل الموضوع».