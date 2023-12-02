الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 4500 جندي أوكراني خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها استهدفت مطارات ومستودعات عسكرية أوكرانية، كما دمرت 8 طائرات وقامت بالقضاء على أكثر من 4500 جندي أوكراني خلال أسبوع.

وقالت الدفاع الروسية، في تقريريها الأسبوعي، إنه خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، نفذت القوات الروسية 27 ضربة مكثفة بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة، أصابت البنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومنشآت تخزين ذخائر المدفعية والأسلحة والمعدات العسكرية والوقود، إضافة إلى نقاط انتشار القوات الأوكرانية.

وذكر التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 8 طائرات ومروحية تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وهي 5 طائرات "ميغ-29"، وطائرتان "سو-27"، وطائرة "سو-25"، ومروحية "مي-8".

وأوضح التقرير أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 545 طائرة، و256 مروحية، و9353 طائرة بدون طيار، و442 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و13743 دبابة ومدرعة، و1187 راجمة صاروخية، و7215 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و15844 مركبة عسكرية خاصة .

وبدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا، ولا تزال مستمرة دون ظهور بوادر على قرب انتهائها، في ظل التباعد الكبير في مواقف طرفي الصراع، ودخول أطراف دولية أخرى على خط الأزمة.