نائبة الرئيس الأمريكي: 5 مبادئ ترشدنا إلى مرحلة ما بعد الحرب في غزة

الت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، إن هناك 5 مبادئ ترشد إلى مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضافت خلال كلمة في مؤتمر صحفي لها، مساء السبت، أن في مقدمة هذه المبادئ هي: «لا تهجير قسري، ولا إعادة احتلال، ولا حصار، ولا تقليص المناطق، ولا استخدام غزة كمنصة للإرهاب»، مؤكدة أن بلادها تريد غزة موحدة وضفة غربية تحت السلطة الفلسطينية، ويجري البدء بتطبيق خطط الإدارة الأمريكية لمرحلة ما بعد الحرب، والاستمرار في العمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين في هذا السياق، فضلا عن ضرورة إجماع إقليمي.

وذكرت: «خضت محادثات معمقة مع القادة العرب في دبي، واقترحت 3 مجالات يجب التركيز عليها، أولها إعادة البناء، وتكريس الموارد الكبيرة من قبل المجتمع الدولي لإعادة البناء إعادة بناء المستشفيات والإسكان، تعزيز السلطة الفلسطينية وقوتها الأمنية لاستلام المسئولية الأمنية في غزة، وإلى أن يحين هذا الوقت لا بد من وجود ترتيبات أمنية مقبولة لإسرائيل وأهالي غزة، والشركاء الدوليين».

وأشارت إلى عدم السماح لـ «الإرهابيون» أن يستمروا في تهديد دولة الاحتلال، هذا إلى جانب إعادة إنعاش السلطة الفلسطينية بإرادة الشعب الفلسطيني، منوها بضرورة أن يكون لدى السلطة الفلسطينية القدرة على حكم غزة والضفة الغربية، الأمر الذي سيحسن من حياة الشعب الفلسطيني ومعيشته.

وتابعت: «من حق الفلسطينيين العيش بكرامة وتحديد المصير، وأن يستمتعوا بإجراءات متساوية مع الإسرائيليين من الحرية والازدهار والإحساس بالأمن والأمان، ويبقى حل الدولتين هو المسار الأفضل».