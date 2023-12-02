 بدء اليوم الثاني من التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالسفارة المصرية بموسكو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بدء اليوم الثاني من التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالسفارة المصرية بموسكو

أ ش أ
نشر في: السبت 2 ديسمبر 2023 - 12:02 م | آخر تحديث: السبت 2 ديسمبر 2023 - 12:02 م
بدأت اللجنة الانتخابية في مقر السفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو أعمال اليوم الثاني من استقبال الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت السفارة أبوابها لاستقبال المصوتين.

ويُنتظر أن يكون توافد المصوتين كبيرا اليوم السبت، نظرا لأنه أول أيام العطلة الأسبوعية.

وكان اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية في موسكو قد شهد إقبالا جيدا نسبيا برغم أن يوم الجمعة هو يوم عمل ودراسة. وأعرب المصوتون من أبناء الجالية المصرية في روسيا عن أن الاستحقاق الرئاسي واجب وطني من أجل استمرار استقرار الوطن وتطوره.

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