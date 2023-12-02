تدريب جديد لطلائع المخيم الكشفي لتنمية المهارات لغير الكشفيين في المنيا

صرح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بأن إدارة تنمية النشء بالمديرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية النشء"، تنفذ تدريب الطلائع للمخيم الكشفي لتنمية المهارات لغير الكشفيين بالمنيا، للمرحلة السنية من 7 إلى 12 سنة لمرحلة الأشبال والزهرات، خلال الفترة من 1/ 11/ 2023 إلى 15 / 1 / 2024،بمدرسة أبو جريد بقرية ريدة وإحدى المدارس التابعة لمؤسسة مصر الخير مع 4 مراكز شباب، بواقع دورتين تدريبيتين خلال الأسبوع كمرحلة أولى من البرنامج "المرحلة المحلية"؛ بهدف نشر أسس الحركة الكشفية لأبنائنا الطلائع استعدادا للقاء القومي على مستوى الجمهورية.

ونفذ المعسكر الخامس والسادس والسابع، بمشاركة أكثر من 200 زهرة وشبل بمدرسة أبو جريد بقرية ريدة تدريب القائدة نادية محمود طه، ومركز شباب البرجاية، ومركز شباب مدينة مغاغة.

وخلال المعسكر، جرى تعريف الطلائع بأهداف الحركة الكشفية وأهميتها وأسس الحركة الكشفية، وببعض الموضوعات الكشفية والتدريب على بعض أغنيات السمر الكشفي.