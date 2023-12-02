تقرير لـ«الفاو» من كوب 28: مناقشات صندوق الأضرار والخسائر تجاهلت الزراعة

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" تقريرا، اليوم السبت، في قمة المناخ كوب 28 بدبي، أكدت فيه أن صندوق الأضرار والخسائر، الذي التي أعلنت بعض الدول عن بدء ضخ تمويلات فيه، لم تضع تلك الآثار لتغير المناخ على الزراعة في المفاوضات الرئيسية.

ويواجه قطاع الأغذية الزراعية تهديدا متزايدا من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

وبعد اتفاق COP 28 لتنشيط صندوق جديد للخسائر والأضرار، يسلط التحليل الأخير الضوء على الزراعة التي ينظر إليها على أنها القطاع الأكثر تضررا.

وتواجه أنظمة الأغذية الزراعية تهديدًا متصاعدًا من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، ويجب اتخاذ إجراءات -بما في ذلك زيادة التمويل- لمعالجة نقاط ضعفها، وفق التقرير.



يأتي التقرير بعد يوم واحد من توصل زعماء العالم في COP 28 إلى اتفاق اختراقي لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم الاتفاق على تأسيسه العام الماضي في COP 27.

وتعهدت عدة بلدان بالفعل بتقديم أموال للصندوق يبلغ مجموعها نحو 300 مليون دولار.

ويكشف تقرير منظمة الأغذية والزراعة، الذي يتضمن تحليلاً متعمقاً للمساهمات المحددة وطنياً، أن نحو ثلث خطط العمل الحالية المتعلقة بالمناخ تشير صراحة إلى الخسائر والأضرار، ويسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للمسألة على الساحة العالمية، مع تحديد الزراعة بوصفها المجال الوحيد الأكثر تضرراً.

ويلاحظ المؤلفون، أن الزراعة، على الرغم من دورها المحوري في النظم العالمية للأغذية الزراعية -التي تشمل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك- لم تكن محط التركيز الرئيسي في المناقشات المحيطة بالخسائر والأضرار.



بيد أن المجتمعات المحلية التي تعتمد في كسب رزقها على نظم الأغذية الزراعية تواجه حاليا تحديات حادة، منها الفقر وانعدام الأمن الغذائي ومحدودية فرص الحصول على الخدمات.

وتشدد الدراسة على الحاجة الماسة إلى بذل جهود محددة الأهداف لمعالجة مواطن الضعف في نظم الأغذية الزراعية، مع التسليم بدورها المحوري في سبل العيش والتنمية المستدامة.