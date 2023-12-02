الهلال الأحمر الفلسطيني: وصول مواد إغاثة إلى غزة بعد توقفها

تم تسليم إمدادات الإغاثة التي تمس الحاجة إليها إلى قطاع غزة اليوم السبت، بعد يوم من توقفها، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن فرقه تلقت 50 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح الحدودي في مصر.



وقالت المنظمة، في بيان على الإنترنت: "تحتوي الشاحنات على الغذاء والماء ومساعدات الإغاثة والإمدادات الطبية والأدوية".



وانتهت هدنة مدتها سبعة أيام بين إسرائيل وحماس أمس الجمعة، وبعد فترة وجيزة، قالت إسرائيل إن عملياتها القتالية استؤنفت واتهمت الحركة الإسلامية الفلسطينية بانتهاك شروط الاتفاق.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت لاحق، أمس الجمعة، إن إسرائيل كانت قد منعت دخول المساعدات عبر رفح إلى القطاع المكتظ بالسكان.



ورفح هو المعبر الحدودي الوحيد إلى قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.