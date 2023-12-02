زيادة ملحوظة في المكالمات إلى خط المساعدة الألماني للتطرف منذ 7 أكتوبر

منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة، ارتفع عدد المكالمات إلى مركز استشارات التطرف التابع للمكتب الألماني للهجرة واللاجئين بشكل كبير.

وعلى الرغم من المستوى المرتفع المستمر لطلبات الاستشارة بشأن الإسلاموية والتطرف، كان هجوم السابع من أكتوبر بمثابة علامة فارقة، حيث أدى إلى وصول العمل إلى مستوى آخر، حسبما قال رئيس المركز، ومقره نورمبرج، فلوريان إندريس، لوسائل الإعلام الألمانية.

وقال: «عدد المكالمات في أكتوبر 2023، ارتفع بأكثر من 10 أضعاف مقارنة بالعام السابق".

وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك.. على خلفية التطورات الحالية في الصراع في الشرق الأوسط، يمكن ملاحظة تغيير في محتوى الاستشارة».

وتابع: «في كثير من الحالات، يكون موضوع جلسات الاستشارة، هو الصراع على الأرض، ومعاداة السامية والعداء تجاه إسرائيل وكذلك المنظمات المتطرفة النشطة في المنطقة».